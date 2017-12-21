Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Güçlü olabilirsiniz ama bu sizi haklı yapmaz'

Mısır tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve ABD'nin vetosu nedeniyle reddedilen “Kudüs tasarısı”, olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oyuna sunuluyor. Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulunda Kudüs kararına ilişkin yaptığı konuşmada, “Yasadışı işgal devam etmektedir. Filistinliler temel hak ve özgürlüklerinden yoksundurlar. Bugünkü oylama Filistinlilerin yalnız olamadıklarını göstermek için önemli bir oylamadır. Bugün adalet ve barış için konuşacağız. Bugün Kudüs için sesimizi yükselteceğiz. Üç dinin kenti Kudüs için konuşcağız. Farklı ırkların ve farklı dinlerin Filistin’ de birlikte barış içinde yaşayabileceğini göstereceğiz” dedi.

Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet kurmaya hakları olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Ancak bir BM üyesinin Kudüs başkent olarak görülmesi kararı uluslararası hukuku da ihlale etmektedir. Bu tüm evrensel değerlere yapılmış akıl almaz saldırıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı başkanı olarak olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdik. İslam İşbirliği Teşkilatı, oy birliğiyle kararın yok hükmünde olduğunu belirtik” diye konuştu.

“Güçlü olmak sizin haklı olduğunuzu göstermez”

Kudüs’ün 3 tek tanrılı din için önemli bir şehir olduğuna değinen Çavuşoğlu, “Tarihi statüsünün korunması bütün kesimler için çok önemli. Bu gibi adımlar adaleti zedelemekte, Orta doğuda bir barışın sağlanmasını engellemekte. İki devletli sonuca ulaşılmasını engellemekte. Bu çerçevede bir sorumluluk söz konusu. Genel Kurulda adaletin sağlanması açısından. Bu toplantı öncesinde BM temsilcileri, tehdit edildi. Ya hayır ya sonuçlarıyla karşılaşın denildi. Bu tutum kabul edilemez. Güçlü olmak sizin haklı olduğunuzu göstermez. Bu tarihte son derece kritik bir nokta. Filistin halkının için rotaya koyulacak oylar bizleri tarihin doğru sayfasında yer almamızı sağlayacaktır. Biz genel BM Genel kurul başkanından acil bir toplantı talebinde bulunduk. Dünya 5’ten büyüktür” şeklinde konuştu.