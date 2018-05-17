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Politika »
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ' İsrail katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülmeli'
17 Mayıs 2018 11:26
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ' İsrail katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülmeli'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in yaptığı katliamın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması gerektiğini söyledi.
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17 Mayıs 2018 11:26
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