Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Politika »
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ' İsrail katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülmeli'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ' İsrail katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülmeli'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in yaptığı katliamın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesine götürülmeli

17 Mayıs 2018 11:26
 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç