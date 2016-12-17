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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano’yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı ile görüştü

17 Aralık 2016 19:57

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano’yu arayarak Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayı tebrik etti. Görüşmede, Alfano bu sabah Kayseri’de gerçekleştirilen hain terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti ve ülkesinin terörle mücadeleye verdiği önemin altını çizdi. Çavuşoğlu da, İtalya’nın teröre karşı Türkiye’yle gösterdiği dayanışma için muhatabına teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile yasadışı göçün önlenmesi ve terörle mücadele gibi tematik konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu., Tüm ortak tehditlere karşı ortak çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.
Görüşmede, çeşitli boyutlarıyla Türkiye-İtalya ilişkileri ve ilerideki döneme ilişkin ziyaret takvimi de ele alındı.  

Caner Ünver

Etiketler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, telefon görüşmesi


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