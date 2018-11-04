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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japonya'da...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japonya'da...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japonya'da...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono’nun daveti üzerine Japonya’ya resmi ziyaret düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Japonya'ya geldi. Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya kentindeki Chubu Centrair Uluslararası Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Çavuşoğlu'nun Nagoya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. 

Bakan Çavuşoğlu, 4-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği ziyareti kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile bir araya gelecek.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti çerçevesinde Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko, Üst Meclis Başkanı Chuichi Date ve Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori Oshima ile görüşmeler gerçekleştirmesi, ayrıca Başbakan Shinzo Abe tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınacağı, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.  

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