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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Kara operasyonu dahil tüm imkanlarımızı kullanırız'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Musul operasyonunda, Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşması halinde, kara operasyonu dahil tüm imkanların kullanılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kara operasyonu dahil tüm imkanlarımızı kullanırız

25 Ekim 2016 13:13

Çavuşoğlu, TV 24'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası otoparkındaki patlamayla ilgili "Her türlü ihmal araştırılıyor, inceleme sürüyor" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Musul operasyonunun her yerinde olduğunun altını çizerek, "Başika'da yerel kardeşlerimizi eğittik. Başika'ya tehdit olursa tedbirimizi alırız. Irak'ta PKK'ya yönelik kara operasyonu tedbiri alacağız. Fırat Kalkanı benzeri bir operasyon yapılabilir. Irak, ABD'nin işgalinden sonra yönetilemeyen bir ülke haline geldi. Eğer Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşursa biz kara operasyonu dahil tüm imkanlarımızı kullanırız. Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşursa, Irak'taki gelişmeler Türkiye'nin güvenliğini, istikrarını tehdit edecek olursa, nasıl Suriye'de DAEŞ'in oluşturduğu tehdit artık bizim sabrımızı taşırdıysa, burada Sincar ve diğer bölgelerde bize yönelik tehdit artarsa kara operasyonu dahil uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı ve gücümüzü kullanarak bize yönelik tehdidi bertaraf ederiz" dedi.

Çavuşoğlu, Adil Öksüz'e ihbar edene 4 milyon TL ödül verilecek olmasıyla ilgili de, "Bana göre 5 para etmez terörist bir terörist bu kişi. Yani değeri beş para bile etmez ama tabi bu mücadelemizin başarılı bir şekilde hedefine ulaşabilmesi için bu hainleri de neredeyse bulmamız lazım. Elbette yurtdışına kaçıp kaçmadığı da net değil. Böyle bir bilgi de yok" dedi.
 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu


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