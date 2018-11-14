Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Kaşıkçı cinayetinde uluslararası soruşturma şart'

Bakan Çavuşoğlu, 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Yemen ile ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler'in çabalarını destekliyoruz. Umman arabuluculuk çabalarını destekliyoruz. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin politikalarını doğru bulmuyoruz. Çok sayıda insan açlıktan, hastalıktan ölüyor. Siyasi çözüm için katkı sağlıyoruz. İki sahra hastanesi, gönderdik. Yüzlerce ton gıda ve ilaç yardımımızı devam ettirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Ege adaları konusuna değinen Çavuşoğlu, konunun siyasi malzeme yapılmasının yanlış olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Bu siyasete malzeme edilecek bir konu değildir. 1996 Kardak krizine kadar ne olduysa oldu ve ondan sonra hiç bir iktidarın bu konuda sorumluluğu yok. Adaların hiçbirinde fiili ve hukuki değişiklik olmamıştır. Adacıklar ne Lozan Anlaşmasıyla aidiyeti, belli olmuştur ne de 1948 Barış Anlaşmasıyla belli olmuştur. Bizim için bir seçenek daha var, eğer Yüce Meclisimiz ve devletimiz o seçeneği değerlendirirse, tek taraflı seçenek. Biz şimdi askerlerle de görüşüyoruz. Milli Güvenlik Kuruluna da bir rapor halinde getireceğiz. Bu milli güvenlik meselesi" dedi.

"Uluslararası soruşturma şart"

Kaşıkçı cinayetine ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Türkiye'nin sergilediği tavrı, Türkiye'nin stratejisini bugüne kadar bizim bu konuda şeffaf bir süreç yürüttüğümüzü tüm dünya söylüyor. Uluslararası toplumla sürekli, şeffaf bir şekilde süreci götürüyoruz. Şu aşamada da uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz. Ne olursa olsun biz bu cinayetin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız. İstihbaratlar var, onlar delil toplar, şu anda mahkemenin elinde. İstihbarat birimlerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz İçişleri, Emniyet dahil toplanan deliller görmek isteyenlere gösterdik" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, yabancı teröristlerin ne olacağı konusundaki soruya, "Gerekli hassasiyeti gösteriyoruz" cevabını verdi.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak Suudi Arabistan Başkonsolosunun ifade çağırılmasına ilişkin Çavuşoğlu, "Başkonsolos ülkesine davet edilebilir. Onların diplomatik dokunulmazlığı var. Biz haklı durumdayken haksız duruma düşebilirdik" ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk

