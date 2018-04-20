Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait özel uçakla saat 12.15'te KKTC’ye geldi. Çavuşoğlu'nu Ercan Havalimanında KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay karşıladı. Karşılamada Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.

Çavuşoğlu, 2 gün sürecek KKTC ziyareti çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti liderleri ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunacak, Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Cumhurbaşkanı Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.