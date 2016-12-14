Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Genel Koordinatörü Riyad Hicab ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Halep başta olmak üzere Suriye’deki güncel gelişmeler ele alındı ve siyasi çözüm çabaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Çavuşoğlu Halep’ten sivil halkın tahliyesi ve ateşkes sağlanması hususlarında Türkiye’nin yoğun temas ve gayretlerini sürdürdüğünü vurguladı. Hicab ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye’nin tutum ve gayretleri için müteşekkir olduklarını ifade etti.