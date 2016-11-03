Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Devlet Televizyonu Russia24 haber kanalına verdiği mülakatta, “Biz tabii pilotun ölen pilotun ailesine de bazı jestler de yapmak istedik. Sergey Lavrov Rusya’nın her şeyi yaptığını dolayısıyla, herhangi bir şey yapmaya gerek olmadığını söyledi. Ben eşimle beraber pilotun eşini ziyaret edebileceğimi, tabii uygunsa, kabul ederlerse ziyaret edebileceğimi de söyledim.

Eşi açısından uygunsa, ben eşimle birlikte kendisini de ziyaret etmek isterim, üzüntülerimizi bir kere daha iletmek isterim işin doğrusu” dedi.

