Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şehit evini ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, bugün törenle toprağa verilen ve 26 yaşında şehit düşen sözleşmeli er Cumali Gür'ün Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi'ndeki evinde ailesini ziyaret edip başsağlığı diledi. Yarın Antalya'nın Finike ilçesinde yapacağı açılış ve temel atma törenleri için akşam saatlerinde kente gelen Bakan Çavuşoğlu'nin ilk durağı şehit evi oldu. Bakan Çavuşoğlu burada şehit babası Nazım Gür ve şehidin kardeşi Ramazan Gür ile görüşüp başsağlığı diledi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ziyaretle ilgili sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Hakkari'de kalleş teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Cumali Gür’ün baba evine taziyeye gittik. Rabbim mekanını cennet eylesin.Teröristlerin son çırpınışları da işe yaramayacak; yiğitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız" dedi.