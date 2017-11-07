Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Semerkant'taki Uluslararası Zirveye katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Kasım 2017 tarihlerinde Semerkant'ta Uluslararası zirveye katılacak. Zirve, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi ve BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin Orta Asya Bölgesel Temsilciliği ortaklığında düzenleniyor.

Orta Asya devletleri Dışişleri Bakanları, BDT, Avrupa, Asya ve Amerika ülkelerinin resmi üst düzey heyetleri, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü, Birleşik Devletler Topluluğu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi 10'dan fazla uluslararası kuruluş ve örgütlerin başkan ve yöneticileri, 100'e yakın uluslararası uzmanlar ve önde gelen uluslararası medya mensupları, Özbekistan'da akredite edilmiş diplomatik topluluklar temsilcileri katılımıyla düzenlenen Zirvede toplam 500'den fazla katılımcı bekleniyor.

Zirve programına göre, Birleşmiş Milletlerin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Genel Sekreter Yardımcısı, BM Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Merkezi'nin Direktörü Ayşe Cihan Sultanoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Komiseri Neven Mimitsa, AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger, BDT İcra Sekreteri Sergey Lebedev, ŞİÖ Genel Sekreteri Raşid Alimov ve diğer uluslararası kuruluşlar başkanları konuşma yapacak.

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve onun yanı sıra, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Aslov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan Dışişleri Bakanı Salahuddin Rabbani, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Güney ve Orta Asya Direktörü Lisa Curtis'te zirveye seslenecek.

Zirve katılımcılarının, Orta Asya'nın güvenliği ve kalkınması konusundaki güncel sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmaları, bunları çözüme kavuşturulması için etkili öneriler sunmaları bekleniyor.

İki gün sürecek zirvede, bölge ülkeleri arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, yatırım, ulaştırma ve komünikasyon, su ve enerji, çevresel, kültürel ve sosyal alanlarda işbirliğini geliştirme ve güçlendirme konusu masaya yatırılacak. Ayrıca, uluslararası örgütler ve ortak ülkelerin bölgesel kalkınma projelerinin uygulanmasında ve Orta Asya ülkelerinin çağdaş tehditlere karşı ortak mücadele potansiyelini arttırmada yine de önemli rol oynamasını sağlama konusu da görüşülecek.

Dilmurod Cumabayev

