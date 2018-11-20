Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye'nin iadesini istediği 84 kişilik listeyi ABD'ye verdik'

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

- Mike Pompoe ile yaptığımız görüşmede beklentilerimizi konuştuk.

- FETÖ konusunda beklentilerimizi zaten ABD biliyor. ABD'den iadesini istediğimiz kişilerin listesini verdik.

- (KAŞIKÇI) Bu cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerekiyor.

-84 kişilik bir liste verdik.

- Kaşıkçı cinayetinde henüz cevaplanmamış sorular var. Kaşıkçı planlanarak öldürüldü.

- Kaşıkçı olayını Suudi Arabistan ile siyasi mesele olarak görmüyoruz.

- Bizim için önce hukuktur. Uluslararası sisteme inanıyoruz ve bu cinayetin aydınlatılması gerekiyor. Kim talimatı verdiyse onun açığa çıkması lazım.