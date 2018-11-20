Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye'nin iadesini istediği 84 kişilik listeyi ABD'ye verdik'

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;
- Mike Pompoe ile yaptığımız görüşmede beklentilerimizi konuştuk.
- FETÖ konusunda beklentilerimizi zaten ABD biliyor. ABD'den iadesini istediğimiz kişilerin listesini verdik.
- (KAŞIKÇI) Bu cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerekiyor.
-84 kişilik bir liste verdik.
- Kaşıkçı cinayetinde henüz cevaplanmamış sorular var. Kaşıkçı planlanarak öldürüldü.
- Kaşıkçı olayını Suudi Arabistan ile siyasi mesele olarak görmüyoruz.
- Bizim için önce hukuktur. Uluslararası sisteme inanıyoruz ve bu cinayetin aydınlatılması gerekiyor. Kim talimatı verdiyse onun açığa çıkması lazım.