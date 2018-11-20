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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye'nin iadesini istediği 84 kişilik listeyi ABD'ye verdik'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye'nin iadesini istediği 84 kişilik listeyi ABD'ye verdik'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye'nin iadesini istediği 84 kişilik listeyi ABD'ye verdik'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “FETÖ ve Suriye konusundaki endişelerimizi konuştuk. Türkiye’nin istediği kişilerin listesini ABD’ye verdik. 84 kişiden oluşan bu listeyi Trump’a iletilmek üzere verdik” dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

- Mike Pompoe ile yaptığımız görüşmede beklentilerimizi konuştuk.

- FETÖ konusunda beklentilerimizi zaten ABD biliyor. ABD'den iadesini istediğimiz kişilerin listesini verdik.

- (KAŞIKÇI) Bu cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerekiyor.

-84 kişilik bir liste verdik. 

- Kaşıkçı cinayetinde henüz cevaplanmamış sorular var. Kaşıkçı planlanarak öldürüldü. 

- Kaşıkçı olayını Suudi Arabistan ile siyasi mesele olarak görmüyoruz. 

- Bizim için önce hukuktur. Uluslararası sisteme inanıyoruz ve bu cinayetin aydınlatılması gerekiyor. Kim talimatı verdiyse onun açığa çıkması lazım.  

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