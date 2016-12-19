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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Ukrayna’ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun (OSPG) 5. toplantısı nedeniyle yarın Ukrayna’ya gidecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Ukraynaya gidecek

19 Aralık 2016 18:33

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin (YDSK) alt organı olan OSPG’nin 5. toplantısı nedeniyle 20-21 Aralık 2016 tarihlerinde Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Bakan Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin’in eşbaşkanlıklarında gerçekleştirilecek olan toplantıda, Ukrayna ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilip, yeni işbirliği olanaklarının ele alınacağı belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu’nun ayrıca Kırım Tatar Türklerinin durumu ve Ukrayna’nın doğusunda son dönemde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere iki ülkenin gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin de kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi. Açıklamada, “OSPG çerçevesinde iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında İstişare Planı’nın imzalanması öngörülmektedir. Sayın Bakanımızın ziyaret kapsamında Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Başbakan Volodymyr Groysman tarafından kabul edilmesi, ayrıca Kırım Tatar liderliğinin yanı sıra Ahıska Türkü ve Gökoğuz soydaşlarımızın temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanmaktadır” denildi.  


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