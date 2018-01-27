Diğer
Kategoriler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş ABD açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütüyle bağını koparması gerektiğini söyleyerek, "Amerika’dan farklı sesler geliyor, tabi McMaster ulusal güvenlik danışmanı ve bu işleri koordine etmesi gereken kişi de Washington’da. Dolayısıyla artık Amerika’nın somut bir şekilde bunları göstermesi gerekiyor. Çünkü bir güven bunalımı var" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğludan flaş ABD açıklaması

27 Ocak 2018 14:16

Çavuşoğlu, Antalya’da partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’in PYD ve YPG’ye silah verilmeyeceğini teyit ettiği konusunda sorulan bir soruya Bakan Çavuşoğlu, "Daha önceki konuşmada Sayın Trump, artık YPG, onların tabiriyle SDG’ye silah vermeyeceğini söyledi. Ve bu konuşmada da artık silah vermediklerini, ‘artık vermiyoruz’ diyerek vurgulayarak söyledi. Ama Amerika’dan farklı sesler geliyor, tabi McMaster ulusal güvenlik danışmanı ve bu işleri koordine etmesi gereken de kişi Washington’da. Dolayısıyla Artık Amerika’nın somut bir şekilde bunları göstermesi gerekiyor. Çünkü bir güven bunalımı var. ‘Vereceğiz’ diyen var, ‘vermeyeceğiz’ diyen var. Başkan bir şey söylüyor, Pentagon’dan başka şeyler geliyor. Burada arazide onlarla iç içe girmiş inanlar var, ABD askerleri var. Onlar farklı şeyler söylüyor. Ciddi bir devlete yakışır bir şekilde artık, söylemden çok somut adım görmek istiyoruz" dedi.

"ABD'nin terör örgütüyle bağını koparması gerekiyor"

Bakan Çavuşoğlu, Atılması gereken adımlar konusunda ise "İşte silah vermediğini görmemiz lazım. Bir terör örgütüyle ABD’nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Mümbiç’ten derhal çekilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla terörle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkenin terör örgütüyle ki kendileri de itiraf ediyorlar PKK’yla bir farkı yok diye, dolayısıyla tüm bağını koparması gerekiyor. Bir de kaybolan güveni tekrar tesis edecek adımların atılması lazım. Bunları bize göstermesi gerekiyor. Ama McMaster o gün Trump’ın Cumhurbaşkanımıza telefonda söylediğini teyit ediyor" ifadelerini kaydetti.

Bu konularla ilgili devamlı görüştüklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Geçen gün Amerika’dan bir heyet geldi, bir çalışma grubu oluşturmuştuk. Bu çalışma grubu çerçevesinde terörle mücadele, terörün finansmanıyla mücadele gibi çok önemli konularda toplantılar yaptık. Konsolosluklar, mülki, adli meselelerle ilgili bu diyalog zaten devam ediyor, kopmuş değil. Ama bir güven zedelenmesi oldu, bu da bizden kaynaklanmadı. Çünkü biz söz verdiğimiz zaman bu sözü yerine getiriyoruz. Bugün dünyada Recep Tayyip Erdoğan’ı seven de sevmeyen de ‘Recep Tayyip Erdoğan bir söz verdiği zaman yapar’ diyor. Biz bu imajı ABD’de de görmek istiyoruz. Maalesef bugüne kadar çok söz verildi. Mümbiç’te, en son Rakka’da silah verme konusunda bunlar maalesef tutulmadı. Dolayısıyla tüm bu alanlarda söylemden çok somut adımları görmek istiyoruz" dedi.
Afrin operasyonu hakkında da konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Gittiği yere kadar gidecek. Bir terörle mücadele ederseniz, teröristler bitinceye kadar mücadeleyi sürdürmeniz lazım. Bize yönelik tehdit neredeyse orada onu yok etmemiz lazım. Bizim söylediğimiz gayet açık net" dedi. 

İsa Akar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç