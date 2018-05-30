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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 tepkisi!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile F-35 anlaşması hakkında konuştu: Uygulamam diyecekleri bir anlaşma değil!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan F-35 tepkisi!

30 Mayıs 2018 10:07

ABD'nin F-35 tipi uçakları Türkiye'ye teslim edip etmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Anlaşma 'Canım sıkıldı, uygulamam' diyecekleri bir anlaşma değil. ABD yönetiminden şu ana kadar 'Vermiyoruz' baskısı yok. ABD vermezse, ihtiyacımızı başka yerden karşılarız" cevabını verdi.

Çavuşoğlu, ABD ile Menbiç görüşmeleri hakkında "Ön mutabakata göre YPG Münbiç'ten çekilecek. Anlaşırsak modeli tüm Kuzey Suriye'de uygulayabiliriz. ABD'nin YPG-PKK bağını koparmak istediğini sanıyorum" ded

 

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