Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ‘Leopard’ tank açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl’le olan görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Almanya’nın Türkiye’ye Leopard tank satışını askıya aldığı iddialarının sorulması üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Savunma sanayiyle ilgili bir sıkıntı yok. Leopard tankların motorlarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya almak ya da iptal gibi bir durum söz konusu değil. Bana da söylenen buydu. Sürekli görüşme halindeyiz. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in hatırlayacaksınız, bir açıklaması oldu. 'Bir Türk askeri şehit olursa, bundan biz de sorumluyuz' demişti. Biz terörle mücadele ederken müttefikimiz hele hele ilişkilerimizi düzeltmeye başladığımız ve olumlu adımlar attığımız Almanya’dan destek ve dayanışma bekliyoruz. Teröristleri desteklememesini bekleriz. Onlarda baskı altında. Özellikle o ülkedeki PKK’lılar var. PKK’lıların siyasi kanadı var, parlamentoda var. Sadece orada Türk kökenli siyasetçileri söylemiyorum. Özellikle Die Linke içinde hatta SDP’nin içinde aşırı kanatta olanlar var. Özellikle Die Linke içindeki milletvekilleri tamamen PKK destekçisi. Hele bunlardan bir tanesi var ki her yerde PKK’nın avukatlığını yapıyor. Bildiğim komisyon toplantısının erteleneceği idi. Bu Türkiye savunma sanayinin işbirliği iptali değil’’ ifadelerini kullandı.

Münbiç’e yapılacak olası bir operasyonla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Biz dün akşam Cumhurbaşkanımızla beraber net bir şekilde söyledik. 'YPG’ye silah vermeyi durdurun'. Trump da 'artık vermiyoruz' dedi. 'Size de söz vermiştik' dedi. Umarım bu doğru çıkar. Çünkü orada farklı kişilerden, farklı gruplardan sesler çıkıyor. Burada YPG’liler var ve yine Fırat Kalkanı operasyonu bölgesindeki askerlerimize ve Özgür Suriye Ordusuna tacizde bulunuyor. Nasıl Afrin’den bize ve İdlib Bölgesine, Fırat Kalkanı bölgesine saldırılarda bulunduysa oradan da bulunuyor. Burası yüzde 90 Arapların yaşadığı bir şehir. Buranın güvenliğini de biz sağlayabiliriz. Ayrıca buradan taciz devam ederse biz burada gerekeni yaparız. Bizim söylediğimiz gayet net. Bu Amerikan karşıtlığı değil. Amerika’ya karşı bir şey değil. Bu YPG’ye karşı. Amerika’da ben 'YPG’nin arkasındayım' demez, dememeli de" diye konuştu.

Suriye’nin sınır bütünlüğünden yana olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz teröre karşı, sınırımızdaki tehdide karşı nerede olursa olsun gerekeni yapmalıyız, yaparız. Bu nereden gelirse gelsin. Rejimde şunu biliyor, o da bizim sınır komşumuz. Zamanında onlar bizim uçağımızı düşürdü, biz karşılığını verdik. Onlardan bize bir saldırı gelmediği sürece biz rejimi neden hedef alalım. Bugüne kadar almadık. Siyasi çözüm için biz çaba sarf ediyoruz. Soçi’de, Astana’da, Cenevre’de hepsinde çaba sarf ediyoruz. Rejimden bize doğrudan bir saldırı ya da tehdit gelmediği sürece biz şey yapmayız. Rejimde şunu biliyor, YPG’nin amacı Suriye’yi bölmek. Rejim de, biz de, muhalefet de, birbirleriyle çatışan gruplarda dahil hepsi de Suriye’nin sınır bütünlüğünden yana. Bunlar terörist, bunlar bölücü. O yüzden rejimin bunların ne olduğunu bildiğini biliyoruz. Bu teröristler rejimin işbirliği yapmayacağını inanıyoruz’’ dedi.

Oğuzcan Yazar