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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli telefon görüşmeleri!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İİT Genel Sekreteri, Ürdün, Endonezya ve İran Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan önemli telefon görüşmeleri!

15 Mayıs 2018 12:00
 

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