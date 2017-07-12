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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Burkina Faso ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, batı Afrika ülkesi Burkina Faso’ya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlunun Burkina Faso ziyareti

12 Temmuz 2017 17:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, batı Afrika ülkelerini ziyaret etti. Çavuşoğlu, Fildişi Sahili ve Liberya ziyaretlerinin ardından dün akşam Burkina Faso’ya geldi.

Burkina Faso ziyaretleri kapsamında ilk olarak Dışişleri Bakanı Alpha Barry ile bir araya gelen Çavuşoğlu, mevkidaşı ile Türkiye -Burkina Faso ilişkilerini ve işbirliğini ilerletme konusunda görüştü. Görüşme sonrasında Çavuşoğlu, Türk Milli Futbol Takımı'na ilgi duyan Barry'e, üzerinde milli futbolcuların imzasının bulunduğu milli takım formasını hediye etti. Barry ise Çavuşoğlu'na, bilgeliği temsil eden bronzdan yapılmış minyatür heykel takdim etti.

Çavuşoğlu mevkidaşı ile görüşmesinin ardından Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore tarafından kabul edildi. Görüşmenin gündeminde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular yer aldı. Çavuşoğlu, Kabore'ye Fenerbahçe forması hediye etti.

Çavuşoğlu, Burkina Faso ziyaretinin sonunda mevkidaşı ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
Öte yandan, Burkina Faso ziyareti Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti olma özelliği taşıyor. 


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