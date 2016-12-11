Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj, Ürdün Dışişleri Bakanı Nasser Judeh ve İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Maria Dastis bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak dün İstanbul’da gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini iletti.

Gerçekleştirilen görüşmelerde mevkidaşları Çavuşoğlu’na ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti. Bahse konu Dışişleri Bakanları ayrıca hain terör saldırısını kınayarak teröre karşı Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti. Çavuşoğlu da muhataplarına terör saldırısı hakkında bilgi verdi, gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti ve Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla süreceğini dile getirdi.