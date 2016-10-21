Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de çeşitli temaslarda bulundu. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yaptığı görüşmelerde ikili ve çok taraflı işbirliğini ele alındı. Türkiye ve Tacikistan arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 25. yılı olan 2017 yılında iki ülke arasında mevcut “İşbirliği Konseyi”nin Cumhurbaşkanları düzeyinde Türkiye’de yapılması öngörülüyor. Bu çerçevede Bakan Çavuşoğlu’nun Duşanbe’deki temaslarında söz konusu toplantının hazırlıkları da ele alındı, başta ticari ve ekonomik olmak üzere tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek ilave adımlar üzerinde duruldu.

Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan’ın istikrarı Orta Asya’nın da istikrarı bakımından hayati öneme sahip olduğuna da işaret etti.

Ziyaret vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2017-2020 Yıllarını Kapsayan İşbirliği Planı imzalandı. Anlaşma çerçevesinde iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi konulardan kültürel ve konsolosluk konularına kadar birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bakan Çavuşoğlu’nun Tacikistan ziyareti, Türkiye ile dost ve kardeş Tacikistan arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde 8 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk ziyaret niteliğini taşıdı. Ziyaretin Tacikistan’ın 25. bağımsızlık yıldönümüne rastlayan 2016 yılında yapılmış olması ziyarete ayrı bir önem kazandırdı.