Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ve Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil’in talebiyle gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı tebriklerini de iletti.

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault’un talebiyle gerçekleşen görüşmede ise Rakka’ya yönelik operasyon ve Halep’teki durum başta olmak üzere Suriye’ye ilişkin güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Caner Ünver

