Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlunun telefon trafiği

30 Aralık 2016 22:16
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ateşkes açıklaması - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşen iki görüşmede de Bakan Çavuşoğlu, muhataplarına Suriye’deki ateşkes ve Astana’ya giden süreç hakkında bilgi verdi, Suriye’deki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson görüşmede ayrıca, son dönemde Türkiye’de gerçekleştirilen terör saldırıları nedeniyle taziyelerini iletti, Suriye’de ateşkes mutabakatının sağlanması bağlamında Türkiye’nin katkılarından dolayı teşekkür etti ve sürece her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.  

Caner Ünver


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç