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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yoğun telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlunun yoğun telefon trafiği

04 Kasım 2016 20:32

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Çavuşoğlu bugün Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Linkevicius, Jagland ve Mogherini Diyarbakır’da yaşanan terör saldırısı nedeniyle Bakan Çavuşoğlu’na taziyelerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu bazı HDP milletvekillerine ilişkin hukuki süreç hakkında; yapılan işlemlerin hukuk çerçevesinde gerçekleştiğini, mahkemelerin yaptığı çağrıyı yerine getirmemeleri üzerine bahsi geçenler hakkında işlem yapıldığını, Türkiye’de tüm vatandaşların hukuk önünde eşit olduğunu ve dolayısıyla hiç kimsenin kendisini Türk kanunlarının üstünde göremeyeceğini vurguladı. Çavuşoğlu, görüşmeler vesilesiyle terör örgütü PKK’ya ve iltisaklı örgütlere bazı Avrupa ülkelerinde çeşitli çevrelerce verilen destekten dolayı Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı da muhataplarının dikkatine getirdi.

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu


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