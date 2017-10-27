Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Şanlıurfa’da

Şanlıurfa Valiliğinde, Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile milletvekili Mehmet Akyürek tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, burada valilik şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçerek kentteki çalışmalar hakkında Vali Abdullah Erin’den bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu, valilik programı sonrası makamdan ayrılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine de ziyarete bulundu. Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, yarın kentte temaslarını sürdürecek.