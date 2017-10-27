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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Şanlıurfa’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Şanlıurfa’da valilik ile büyükşehir belediyesini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Şanlıurfada

27 Ekim 2017 19:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Şanlıurfa’da - Tıkla İzle

Şanlıurfa Valiliğinde, Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile milletvekili Mehmet Akyürek tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, burada valilik şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçerek kentteki çalışmalar hakkında Vali Abdullah Erin’den bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu, valilik programı sonrası makamdan ayrılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine de ziyarete bulundu. Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, yarın kentte temaslarını sürdürecek. 

Etiketler: dışişleri bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu, şanlıurfa

 

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