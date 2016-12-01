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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan vize müjdesi

Rusya ile ilişkilerin normalleşme sürecine girdiğini, hatta hızlandırmaya yönelik birçok çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile vizeleri kaldırmaya yönelik ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan vize müjdesi

01 Aralık 2016 14:44

5’incisi gerçekleşen Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı için Antalya’nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile ikili ilişkilerin gün gittikçe kuvvetlendiğine değinerek, vize konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

"Ticaret hacmimizi ileriye götürmek istiyoruz"
Amaçlarının iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye götürmek olduğunu kaydeden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin olduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu, "Biz artık uçak düşürme hadisinin öncesi veya sonrasını konuşmak istemiyoruz. Sayın Vladamir Putin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunun ikili ilişkiler için büyük çaba sarf ediyorlar. Sorunları aşmak ikili ticaret hacmimizi ileriye götürmek istiyoruz. Rusya bu konuda bazı adımlar attı, bazı engelleri kaldırdı. Beklentimiz başta tarım olmak üzere birçok alandaki engelleri ve sorunları ortadan kaldırmak" dedi.

"En kısa sürede vizeleri kaldırmaya çalışacağız"
Rus turistlerin en çok tercih ettiği şehrin Antalya olduğunu belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasında vizelerin tamamen kaldırılmasını istediklerini söyledi. DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin herkes için bir tehdit olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, vizelerin kaldırılması konusunda güvenlik konularının ele alındığını belirterek, "Engellerin tamamen kalkması lazım. Türkiye ve Rusya arasında sermaye engeli, hizmet önündeki engel, kişilerin ve malların önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Bu konuda irademiz var. Ancak vize kaldırılmasının ne zaman nasıl olacağı konusunda güvenlik birimlerimiz bir araya gelecekler ve bu konuları değerlendirecek ve en kısa sürede bunu yapmaya çalışacağız" ifadelerini kaydetti.

Lavrov: "Rusların neden Türkiye’yi sevdiğini anlamış oldum"
Rus Bakan Lavrov da vizesiz uygulamaya geçmeden önce bazı güvenlik konularının ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Vize konusunda meslektaşlarımıza başvurduk, terörle ilgili olan kişilerin hareketlerini kısıtlamak için bu konuda çalışmalar olacak. Eminim umut ediyorum ki güvenliğin sağlanmasıyla ilgili çok somut adımlar atılacaktır. Ortak projelerimiz dış ticaret hacmimizi artıracaktır. Ham madde ve petrol fiyatları düştüğü için böyle bir trend mevcut, dolayısıyla yakın zamanda bunları çözmek adına somut adımlar atılacaktır" dedi.

Bakan Lavrov Türk insanının misafirperverliğine hayran kaldığını da söyleyerek, "Gerçekten Alanya’ya geldiğiniz andan itibaren bu insanların sıcaklığının ve samimiyetini hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla Rus vatandaşlarımızın neden burayı sevdiğini anlamış olduk. Dün havalimanında geldiğimde onların sevindiğini gördüm" diye konuştu.

Harun Erdoğdu - Sabri Çağlar - Suat Metin
 


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