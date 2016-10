Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, FETÖ’nün Arnavutluk’ta da ciddi bir yapılanması olduğuna vurgu yaparak, "Bu konuda Arnavutluk’la iyi bir işbirliğimiz var. Hangi adımları nasıl atabileceğimizi değerlendirdik. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarma kararı aldık. Kısa süre içinde bu süreci tamamlayacağız, bundan sonra Arnavutluk’ta ortak Bakanlar Kurulu toplantısını bir yıl Arnavutluk’ta bir yıl Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Siyasi ilişkilerimizin yanında ekonomik ilişkilerimiz de çok güçlü ama 300 milyon doların üzerinde olan ikili ticaret hacmimizi daha da arttırmamız gerekiyor. İş adamlarının Arnavutluk’a ilgisi giderek artıyor. İş adamlarımızın Arnavutluk’taki yatırım imkanları ve Arnavutluk’la paylaşabileceğimiz tecrübelerimizi ele aldık. Tarım ve turizm sektörü bunlardan iki tanesi. İki bakanlık arasında güçlü bir işbirliği var, tecrübe paylaşımı, genç ve tecrübeli diplomat paylaşımı gibi birçok alanda güçlü işbirliğimiz var. Bu konuda ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Uluslararası her platformda bir araya geliyoruz, görüşüyoruz ve ortak tutum sergiliyoruz. Kosova’nın daha fazla ülke tarafından tanınması için birlikte çaba sarfediyoruz. Kosova’nın uluslararası örgütler nezdindeki statüsü ve işbirliği konusunda da çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BÖLGENİN YARARINADIR"

Bushati ise, güçlü bir Türkiye’nin sadece Türk milletinin yararına değil bütün bölgenin yararına olduğuna işaret ederek, "Avrupa Birliği’nin, bütün Avrupa ülkelerinin güvenliğine yararlıdır. Türkiye’nin gücünü en çok göç sorununda ve terörizm savaşında görüyoruz. Hiçbir ülkenin bizim Türkiye’ye desteğimizden dolayı kuşkusu olmasın. Tabii ki bizim desteğimiz Türkiye’nin gücüne rağmen mütevazi bir destektir ama bu destek Arnavutluk milletinin yüreğinden kaynaklanmaktadır. Türkiye’de yaşayan Arnavutluk Diasporası konusunda tartıştık, onların entegrasyonuyla ilgili ve ayrıca bu Diaspora iki ülke arasında güçlü bir köprü görevinde. Çünkü bildiğimiz gibi Türkiye’de yaşayan Arnavut kökenli Türk vatandaşları olarak önemli bir sayımız var" ifadelerini kullandı.

"YEREL GÜÇLER OLARAK PKK/YPG DEĞERLENDİRİLİYORSA BİZ BUNA KATILMAYIZ"

Bakan Çavuşoğlu bir gazetecinin, "NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi ABD Savunma Bakanı Ashton Carter Musul operasyonu konusunda konuşurken ’Musul’a ek olarak IŞİD’in Suriye’deki güç merkezi Rakka var, Rakka’yı alacak güçler de mutlaka yerel güçler olmalı’ dedi. ABD’nin ilişkileri de göz önüne alındığında yerel güçlerle PYD’yi kastettiği şeklinde yorumlandı. Siz Carter’ın bu açıklamasını nasıl yorumlarsınız?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Musul operasyonu şu ana kadar başarılı bir şekilde ilerliyor. Musul halkının endişeleri de büyük ölçüde dikkate alındı. Burada Şii milisler yerine Irak ordusu, Peşmerge, Başika’da bizim eğittiğimiz yerel güçler ve oradaki diğer yerel güçlerle beraber ilerleme kaydediliyor. Bir an evvel Musul operasyonunun başarılı bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Yine uçaklarımız da koalisyonun içindeler, dört tane F-16’mızın olduğunu söylemiştik ama operasyon sonrasında Musul’u da iyi planlamamız gerekiyor. Burada mezhepçi çatışmalara yol açabilecek adımların önüne geçmemiz gerekiyor. Musul nasıl Irak’ta sözde DAEŞ’in başkentiyse, Rakka’da Suriye’de başkent olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla Suriye’nin tüm şehirlerinden DAEŞ nasıl temizleniyorsa bir an evvel Rakka’dan da temizlenmesi gerekiyor. Fakat burada yerel güçlerle yapılması gerekiyor ama yerel güçler olarak PKK/YPG değerlendiriliyorsa biz buna katılmayız, onlar yerel güç olmaz. Nasıl Güney’den bazı Şii milisler Musul operasyonunda yerel güç sayılmayacaksa Suriye’de de Rakka operasyonunda YPG/PKK teröristleri yerel güç sayılmaz. Her şeyden önce teröristleri meşru bir güç gibi saymak da son derece yanlıştır, çifte standarttır hatta iki yüzlülüktür. Rakka’da da kalıcı bir huzur için oradaki yerel güçlere bizler, koalisyon içindeki ülkeler destek verebiliriz, özel kuvvetlerimiz destek verebilir. Cerablus ve Dabık dahil operasyonu örnek almalıyız, yerel güçlere destek verdiğimiz zaman DAEŞ terör örgütünü nasıl yenilgiye uğratabileceklerini gördük ama biz Rakka’nın da DAEŞ’ten temizlenmesini istiyoruz. DAEŞ’in hem Irak’tan hem de Suriye’den bir an önce temizlenmesi gerekiyor, bu iki ülkenin istikrarı, güvenliği, toprak bütünlüğü bizim için önemli. Sadece komşu oldukları için değil, iki kardeş ülke ve halk olduğumuz için. Bu bölgenin istikrarına önem veriyoruz, geleceğini riske atmamak için de doğru tespitlerimizi paylaşıyoruz. Artık önümüzdeki yıllarda müttefiklerimizden ’Keşke, 3-4 sene önce Maliki konusunda tavsiyelerinizi dinleseydik, keşke Suriye’de sivil savaş başlarken sizin tespitlerini dikkate alsaydık’ sözlerini duymak istemiyoruz. Biz sizinle yine doğruları paylaşıyoruz, şimdi dikkate alın sonra pişmanlık içinde bunları söylemeyin."

BAŞİKA KAMPI

Bakan Çavuşoğlu Başika kampı ile ilgili de, "Bizim müsteşarımızla birlikte bir heyetimiz Bağdat’a gitti esasen görüşmeler de çok iyi başladı. Onlara sunduğumuz çalışma kağıdını olumlu buldular, aradan sonra ne olduysa birden farklı tepkiler gelmeye başladı. Maalesef Irak’ta bu konuda yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi bu; değişik açıklamalar. Oysa onların daveti üzerine oraya kurduğumuz kampın hedefi belli, Irak’ın güvenliğine katkı sağlamak. O nedenle davet edilmiştik zaten ve DAEŞ’e karşı yerel güçleri eğitmek, donatmak. Şimdi bunu koalisyon içinde Bağdat’la beraber işbirliğimiz içinde yürütmek istiyoruz, bu konuda fikirlerimizi paylaştık, şimdi Irak’tan bir heyet bekliyoruz. Bu konuda Irak’la da anlaşmayı arzu ediyoruz, bizim amacımız gerginlik oluşturmak değil, Irak’ın huzuruna, istikrarına önem veriyoruz. Toprak bütünlüğüne herkesten daha fazla saygı duyuyor ve önem veriyoruz ama buradaki kampımızın aktivitelerine yönelik negatif tutumları da anlamakta zorlanıyoruz. Irak’la bu konuyu ikili düzeyde halletmeyi de umut ediyoruz. Gelmek istediklerini söylediler, ne zaman gelmek isterlerse biz hazırız" şeklinde konuştu.

KONUK BAKAN

Bushati ise, bir gazetecinin FETÖ ile ilgili sorusu üzerine, "Arnavutluk olarak Türkiye ile aynı duruşu sergiliyoruz, Türkiye’yi destekliyoruz ve bu konuda kararlıyız. Türk Hükümeti ile işbirliği içerisindeyiz. Paniğe gerek yok çünkü iki kardeş ülke işbirliği gösterdiği sürece biz her alanda her konuda işbirliği içerisindeyiz; güvenlik alanında, politik alanda, ekonomik alanda, her alanda Türkiye ile birlikteyiz. Türkiye ile kol kolayız, yan yanayız" dedi.