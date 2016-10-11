Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 5’inci Toplantısına katılmak üzere 12-13 Ekim 2016 tarihlerinde Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceği belirtilerek, "Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Mekanizması, 2 Eylül 2008 tarihinde Cidde’de düzenlenen KİK Dışişleri Bakanları Toplantısında kabul edilen bildiriyle hayata geçirilmiştir. Mekanizma uyarınca bugüne kadar dört toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantılar dönüşümlü olarak ülkemizde ve KİK Dönem Başkanı olan ülkede yapılmaktadır. Son toplantı ülkemizde 26-28 Ocak 2012 tarihlerinde yapılmıştı" denildi.

Körfez ülkeleriyle son dönemde daha da gelişen ilişkilerin etraflıca ele alınacağı Riyad toplantısında, karşı karşıya bulunulan ortak sınamalar, bölgesel gelişmeler ve geleceğe yönelik işbirliği imkanlarının görüşüleceği vurgulanarak, "Toplantı vesilesiyle Sayın Bakanımızın Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdulaziz Al Saud tarafından kabul edilmesi, ayrıca KİK Genel Sekreteri Abdul Latif Bin Rashid Al Zayani ve üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ile görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.