Dışişleri Bakanlığı: 'ABD'nin kararı bölgedeki istikrara zarar verecek'

Dışişleri Bakanlığı ABD’nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki kararına ilişkin, "Talihsiz açıklama büyük hayal kırıklığı oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kurulduğu tarihten bu yana eğitim ve sağlıktan istihdama kadar uzanan geniş bir yelpazede Filistinli mültecilerin en temel ihtiyaçlarının karşılanması işlevini üstlenen UNRWA uluslararası toplumun mazlum halklarla dayanışmasının önemli sembollerinden biri haline gelmiştir. Bugün UNRWA okullarında 500 binden fazla Filistinli çocuk eğitim görmekte ve bir milyona yakın Filistinli UNRWA’nın acil gıda yardımlarına muhtaç durumda hayatlarını sürdürmektedir. ABD’nin aldığı karar, beş milyonun üzerindeki Filistinlinin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu karar aynı zamanda Filistin meselesine iki devletli siyasi çözüm bulunması vizyonuna; bölgesel barış ve istikrara zarar verecektir.

Bu şartlar altında, UNRWA’nın faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmesi uluslararası toplum açısından bir meşruiyet sınavı ve vicdani görev haline gelmiştir. Bu hususların BM Genel Kurul Üst Düzeyli görüşmeleri marjında 27 Eylül 2018 tarihinde New York’ta, Türkiye’nin yanısıra Ürdün, Japonya, İsveç ve AB’nin eş ev sahipliğinde BM Genel Sekreteri ve UNRWA Genel Komiseri’nin katılımıyla düzenlenecek bir toplantıda ayrıntılı şekilde ele alınması öngörülmektedir. Filistin halkıyla her alanda tam dayanışma içinde bulunan ve UNRWA’nın Danışma Komisyonu Başkanlığını yürüten Türkiye, UNRWA’ya destek olmak için her türlü gayreti göstermeye kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Yağmur Yıldız