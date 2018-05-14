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Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin kararını şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Tel Aviv’de bulunan Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını kınadıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı: &quot;ABDnin kararını şiddetle kınıyoruz&quot;

14 Mayıs 2018 16:10

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “ABD’nin Tel Aviv’de bulunan Büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili tüm BM Kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşımasını şiddetle kınıyoruz. Bu tasarrufu hukuki açıdan yok hükmünde saydığımızı yineliyoruz. Filistin halkının meşru haklarını yok sayan bu adımın bölgesel barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceğini vurguluyoruz. 13 Aralık 2017’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi ve 21 Aralık 2017’de BM Genel Kurulunda alınan Kudüs konulu kararlar ABD’nin attığı bu gayri meşru adımın uluslararası toplum tarafından reddedildiğini göstermiştir. ABD Yönetimi bu tutumunda ısrar ederek, Orta Doğu’daki en temel sorunun çözüm zeminini tahrip etmiştir. Barış sürecinde ortaya konulan yerleşik parametreleri aşındırma riski taşıyan bu kararın bölgede yol açacağı menfi sonuçların sorumluluğu da bütünüyle ABD Yönetimi’ne ait olacaktır. Bu adımdan cesaret alan İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uygulamakta oldukları katliamı lanetliyoruz. Filistin meselesi kalıcı ve adil bir çözüme kavuşmadıkça, Filistin halkına karşı adaletsiz yaklaşımlar sürdükçe, ne bölgesel ne de küresel huzur ve istikrar mümkün olacaktır. Ülkemiz bundan sonra da barış sürecinin sağlıklı bir zeminde canlandırılması ve bölgede adil, kapsamlı ve sürdürülebilir barışın tesisi için uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle çalışmaya devam edecektir” denildi. 

 

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