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Dışişleri Bakanlığı: “ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesini talihsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran ile gerçekleştirilen nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında “ABD’nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olmasını talihsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: “ABDnin nükleer anlaşmadan çekilmesini talihsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz”

09 Mayıs 2018 00:03

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin İran'ın nükleer programına ilişkin çözümün tek yolunun diplomasi ve müzakereler olduğunu her zaman savunduğu ve geçmişte de bu doğrultuda yoğun çaba gösterdiği bildirilerek “2015 yılında kabul edilen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) yayılmanın önlenmesi konusunda atılmış önemli bir adımdır. Söz konusu Plan en zor konuların dahi müzakerelerle çözülebileceğini göstermiştir” denildi.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararıyla anlaşmanın uygulanmasını takiple görevlendirilen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA), İran’ın Anlaşma’ya uygun hareket ettiğini dönemsel raporlarıyla teyit ettiği aktarılarak, “Hal böyleyken ABD’nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olmasını talihsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verildi.


Olabilecek her türlü görüş ayrılığı ve tereddütlerin uygun zeminlerde, uygun mekanizmalar işletilmek suretiyle ve diplomasi yoluyla ele alınması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, anlaşmaya dair uyuşmazlıklar için KOEP’te öngörülen Ortak Komisyon Mekanizması’nın işletilmesi gerektiği, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın korunması ve UAEA’nın denetiminde, tam bir şeffaflık içinde, kesintisiz ve eksiksiz biçimde uygulanmasına devam edilmesi gerektiği kaydedildi.  

 

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