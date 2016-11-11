Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Afganistandaki saldırıyı kınadı

11 Kasım 2016 16:57

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün gece Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan Afgan vatandaşların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği vurgulanarak, "Söz konusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına, Afganistan Hükümeti’ne ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Afganistan’ın güvenlik ve istikrara kavuşturulması çabalarında Kararlı Destek Misyonu'nda Türkiye gibi dört çerçeve ülkeden biri olan müttefikimiz Almanya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Bu tür saldırıların, uluslararası toplumun, Afganistan’ın güvenlik ve kalkınmasına sağladığı katkıları sürdürme kararlılığını etkilemeyeceğini ümit ediyoruz. Türkiye müttefikleriyle teröre karşı ortak mücadelesini ve dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!