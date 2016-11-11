Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün gece Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan Afgan vatandaşların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği vurgulanarak, "Söz konusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına, Afganistan Hükümeti’ne ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Afganistan’ın güvenlik ve istikrara kavuşturulması çabalarında Kararlı Destek Misyonu'nda Türkiye gibi dört çerçeve ülkeden biri olan müttefikimiz Almanya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu tür saldırıların, uluslararası toplumun, Afganistan’ın güvenlik ve kalkınmasına sağladığı katkıları sürdürme kararlılığını etkilemeyeceğini ümit ediyoruz. Türkiye müttefikleriyle teröre karşı ortak mücadelesini ve dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

