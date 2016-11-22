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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan bir camiye yönelik gerçekleştirilen, 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistandaki terör saldırısını kınadı

22 Kasım 2016 08:37

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan bir camiye yönelik olarak bugün (21 Kasım) gerçekleştirilen terör saldırısında, ilk belirlemelere göre en az 27 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin de yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. İbadetlerini gerçekleştirmekte olan masum sivilleri hedef alan sözkonusu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz. Afganistan Hükümeti’nin terörle mücadelesine desteğimizi ve kardeş Afgan halkıyla dayanışmamızı bu vesileyle bir kez daha yineliyor ve Afganistan’ı istikrarsızlığa sürüklemeyi hedefleyen bu alçakça saldırıların amacına ulaşamayacağına inanıyoruz” denildi.

Etiketler: afganistan, dışişleri bakanlığı


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