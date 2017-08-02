Dışişleri Bakanlığı Afganistan’daki terör saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan'ın batısındaki Herat şehrinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal bir mekanı ve masum insanları hedef alan bu menfur terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Caner Ünver

