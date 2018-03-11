Diğer
Kategoriler

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da camilere yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da ırkçı ve İslam karşıtı kesimler ile PKK terör örgütünün Türk camilerine yönelik saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Almanyada camilere yapılan saldırıyı kınadı

11 Mart 2018 23:32

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Almanya’nın Berlin şehri ve Lauffen am Neckar kasabasındaki Türklere ait iki camiye son günlerde saldırılar düzenlendiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu saldırılarda can kaybı yaşanmaması tek tesellimizdir. Lauffen am Neckar'da 9 Mart gecesi molotof kokteyliyle düzenlenen saldırı terör örgütü PKK yanlısı kişilerce üstlenilmiş olmakla birlikte, dün gece Berlin’deki camiye yapılan saldırının failleri henüz belirlenememiştir. Son dönemde Almanya’da ırkçı ve İslam karşıtı kesimler ile PKK terör örgütünün Türk camilerine yönelik saldırılarında artış yaşandığını endişeyle müşahede ediyoruz” denildi.

Açıklamada, “PKK'nın Lauffen am Neckar'daki camiye yapılan saldırıyı üstlenmiş olması ve bu tür eylemlerin devam edeceğine yönelik açıklamaları, bu örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. PKK'ya müsamaha gösterilmemesi yolundaki uyarımızı yineliyoruz. Sözkonusu saldırıların faillerinin bir an evvel bulunarak gerekli cezalara çarptırılmalarını ve benzer saldırıların meydana gelmemesi için tüm önlemlerin alınmasını Alman makamlarından bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.  

Musa Erdoğan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç