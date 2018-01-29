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Dışişleri Bakanlığı, AP Türkiye Raportörü Piri’yi sert sözlerle eleştirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’nin PKK terör örgütüne dair son ifadeleri ve bu ifadelere ilişkin sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki açıklamalarına ilişkin, “İkiyüzlülüğün itirafıdır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı, AP Türkiye Raportörü Piriyi sert sözlerle eleştirdi

29 Ocak 2018 20:39

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’nin PKK terör örgütüne dair son ifadeleri ve bu ifadelere ilişkin sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki açıklaması hakkındaki soru üzerine, “Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’nin ‘PKK’nın Avrupa’ya tehdit oluşturmadığı’ yönündeki ifadeleri esasen uzun zamandır açıklamaya çalıştığımız çifte standart ve ikiyüzlülüğün itirafıdır. Sözkonusu ifadeler Avrupa Parlamentosunun saygınlığına da gölge düşürmektedir.

Avrupa güvenliğinin bölünmezliğinin ve terör örgütlerine karşı tereddütsüz işbirliğinin önemini anlayamamış bir şahsiyetin Avrupa Parlamentosu Raportörü olarak görev yapması esef vericidir. Türkiye’ye en büyük tehdit oluşturan terör örgütlerinden birini tehdit olarak görmeyen bir kişinin ülkemizle ilgili raportör olması kabul edilemez” dedi.

Aksoy, “Piri’nin ifadelerinin çarpıtılmış olduğu yönündeki açıklaması ise yetersiz ve esasen tepkimize binaen yapılmış olması dolayısıyla geç kalmış bir çabadır” ifadelerini kullandı.  

Musa Erdoğan

 

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