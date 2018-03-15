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Dışişleri Bakanlığı: 'Astana platformunun garantörleri 16 Mart'ta biraraya gelecektir'

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de gerilimin azaltılması ve siyasi sürecin önünün açılması amacıyla başlatılan Astana platformunun garantörleri Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran’ın Dışişleri Bakanlarının, Kazakistan'ın evsahipliğinde 16 Mart 2018 tarihinde Astana'da biraraya geleceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Astana platformunun garantörleri 16 Martta biraraya gelecektir

15 Mart 2018 15:03

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'de gerilimin azaltılması ve siyasi sürecin önünün açılması amacıyla başlatılan Astana platformunun garantörleri Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran’ın Dışişleri Bakanları, Kazakistan'ın evsahipliğinde 16 Mart 2018 tarihinde Astana'da biraraya gelecektir. Sayın Bakanımız, anılan toplantıya katılmak amacıyla 15-16 Mart 2018 tarihlerinde Astana’yı ziyaret edecektir" denildi.
Toplantıda, Astana toplantılarının ilk yılında sergilenen işbirliği ve kaydedilen gelişmeler hakkında durum değerlendirmesi yapılacağı belirtilerek, "Suriye ihtilafının çözüm sürecini hızlandırmak amacıyla önümüzdeki dönemde birlikte atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır. Toplantıda ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde Rusya Federasyonu ve İran Devlet Başkanlarının katılımıyla 4 Nisan 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek Üçlü Zirve’nin hazırlıkları da ele alınacaktır" ifadesi kullanıldı.  

 

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