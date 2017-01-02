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Dışişleri Bakanlığı Bağdat’taki bombalı terör eylemlerini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ın çeşitli bölgelerinde düzenlenen bombalı terör eylemlerini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Bağdattaki bombalı terör eylemlerini kınadı

02 Ocak 2017 20:54

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ın başkenti Bağdat’ın çeşitli bölgelerinde bugün (2 Ocak) düzenlenen bombalı terör eylemlerinde ilk belirlemelere göre 50 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenilmiştir. Sözkonusu terör saldırılarını en kuvvetli ifadelerle lanetliyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terör örgütlerinin hedefinde yer alan ve masum vatandaşlarını bu tür menfur saldırılara kurban veren Türkiye, Irak halkının acısını en iyi anlayan ülkelerin başında yer almaktadır. Böyle alçakça eylemlerin Irak hükümetini ve halkını yıldırmayacağından eminiz. Türkiye ve Irak’ın terörle mücadelede işbirliği içinde hareket etme azim ve kararlılığı güçlenerek devam edecektir” ifadelerine yer verildi.  

Musa Erdoğan


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