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Dışişleri Bakanlığı: 'Can kayıplarını üzüntüyle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Libya/Trablus Mitiga Havalimanında yaşanan çatışmalarda can kayıplarının olduğuna ilişkin haberlerin büyük bir üzüntüyle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Can kayıplarını üzüntüyle karşılıyoruz

16 Ocak 2018 23:22

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Libya/Trablus Mitiga Havalimanında meydana gelen çatışmalarda can kayıplarının yaşandığına, binaların ve ticari uçakların zarar gördüğüne ilişkin haberleri üzüntüyle karşılıyoruz. Trablus’ta ve Libya’nın tamamında bulunan silahlı unsurların Libya kanunlarına ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi’nin kararlarına uymaları gereklidir. Libya’daki tüm tarafları yeni bir şiddet sarmalına yol açacak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz” denildi. 

Caner Ünver
 

 

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