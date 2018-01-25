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Dışişleri Bakanlığı: 'Çipras’ın sözleri kabul edilir değildir'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan Başbakanı Çipras’ın Davos’ta Türkiye’ye yönelik sarfettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı: Çiprasın sözleri kabul edilir değildir

25 Ocak 2018 19:19

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Davos’ta Türkiye’nin ‘saldırgan’ bir komşu olduğuna yönelik açıklamaları hakkında bir soruya, “Yunanistan Başbakanı Çipras’ın dün Davos’ta, ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Başbakan Çipras’ın ‘saldırgan’ tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor” yanıtını verdi. 

Musa Erdoğan
 

 

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