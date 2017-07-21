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Dışişleri Bakanlığı: 'Depremde 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 vatandaşımız da ağır yaralandı'

Dışişleri Bakanlığı, dün gece İstanköy (Kos) Adası'nda meydana gelen depremde bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, bir vatandaşın da ağır yaralandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Depremde 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 vatandaşımız da ağır yaralandı

21 Temmuz 2017 11:59
Kos Adası'nda 2 kişi depremde hayatını kaybetti; 120 yaralı - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanlığı, dün gece İstanköy'de meydana gelen deprem hakkında Rodos Başkonsolosluğundan alınan bilgiye göre; bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, bir vatandaşın da ağır yaralandığını bildirdi. Ağır yaralanan Türk vatandaşının Atina'ya nakledildiği ve Atina Pire Başkonsolosluğunun bahse konu vatandaşın durumu ile ilgilendiği belirtildi. Bir diğer Türk vatandaşının ise ayağının kırıldığı, hastanede olduğu ve Türkiye'ye dönmek istediği, İstanköy Müslümanları Kültür ve Kardeşlik Derneği Dernek Başkanı Kadri Memiş’in kendisine refakat ettiği kaydedildi.

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"200'ün üzerinde vatandaşımızın tahliyesi için çalışmalar devam etmektedir. Liman ve Gümrük binası hasar gördüğü için Bodrum'dan veya Yunanistan’ın diğer bölgelerinden gemi seferlerine izin verilmemektedir. İstanköy Liman Başkanı ile görüşülerek yakındaki bir rıhtıma özel sefer yapılması için izin sağlanmıştır. Başkonsolosluğumuzun koordinasyonunda Bodrum'dan yola çıkan yaklaşık 250 kişilik bir yolcu gemisi İstanköy'e varmıştır. Vatandaşlarımızı aldıktan sonra Bodrum’a hareket edecektir. Ardından ikinci bir sefer daha yapacaktır. Depremde İstanköy meydanında bulunan Defterdar Cami'nin minaresinin çöktüğü, karşısında bulunan çeşmenin de kubbesinin zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Yakınları hakkında bilgi almak veya yardım isteyen vatandaşlarımız Dışişleri Bakanlığımızın Çağrı Merkezine 24 saat ulaşabilirler." 

İlker Turak 


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