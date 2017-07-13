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Dışişleri Bakanlığı: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne gereken karşılık verilecektir

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri'nin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını gözardı ederek, Doğu Akdeniz’de tek taraflı olarak sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetlerine gereken karşılığın verileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı: Güney Kıbrıs Rum Yönetimine gereken karşılık verilecektir

13 Temmuz 2017 23:22

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri'nin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını gözardı ederek, Doğu Akdeniz’de tek taraflı olarak sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu sorumsuz adımlarına karşı gerekli uyarıları en başından bu yana yapmıştır. Bu defa da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak verdiği sözde ruhsatlar çerçevesinde bir sondaj gemisi çalışmalarına başlamak üzere bölgeye intikal etmiştir. Esasen, Kıbrıs Konferansı da dahil olmak üzere Türk tarafının tüm iyi niyetli gayretlerine rağmen müzakere sürecinin sonuçsuz kalmasının ana nedeninin Rum tarafının kendini adanın tek sahibi olarak görme anlayışı olduğu açıktır. Türkiye gerek kendi kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumakta, gerek Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır. Bu çerçevede Rum tarafının Kıbrıs Türkleri'nin adanın etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki meşru haklarını görmezden gelerek yürüttüğü tek taraflı faaliyetlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile eşgüdüm içerisinde gereken karşılık verilecektir” denildi.
 

Etiketler: dışişleri bakanlığı


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