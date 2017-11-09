Diğer
Kategoriler

Dışişleri Bakanlığı: 'Hoş görülemez'

Dışişleri Bakanlığı, Atina’da 1991 ve 1994 yıllarında Türk diplomatların canına kasteden Dimitris Kufodinas’ın 2 günlüğüne cezaevinden çıkmasının hoş görülemeyeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Hoş görülemez

09 Kasım 2017 22:08

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca, Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütünün iki numarası Dimitris Kufodinas’ın bugün 2 günlüğüne cezaevinden çıkmasına izin verildiğinin öğrenildiği aktarıldı.

Türk diplomatların canına defalarca kasteden bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlandırılmasının hoş görülemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, “Eli kanlı bir teröriste bu şekilde tolerans gösterilmesi şehit diplomatlarımızın anısına da saygısızlıktır” denildi. 

Caner Ünver
 

Etiketler: atina, dışişleri bakanlığı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç