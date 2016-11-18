Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İİT Dışişleri Bakanlarının Mekke’de 17 Kasım 2016 tarihinde yapılan ve Huti-Saleh milislerinin Mekke bölgesine balistik füze atmalarını şiddetle kınayan 5 Kasım 2016 tarihli İİT İcra Komitesi Bildirisi'nin teyit edildiği Olağanüstü Toplantısında, kısa bir süre önce İyad Madani’nin istifasıyla boşalan İİT Genel Sekreterliğine Suudi Arabistan'ın adayı Yousef Ahmad Al-Othaimeen oybirliğiyle seçilmiştir. İİT Zirve Dönem Başkanı olarak yeni Genel Sekreter Al-Othaimeen’i tebrik eder ve başarılar dileriz” denildi.

İslam dünyasının karşılaştığı sorunlara karşı Al-Othaimeen’in göstereceği mücadelede yalnız olmadığının kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İslam dünyasının karşılaştığı sorunların çözümündeki ve Filistin başta olmak üzere ortak davaların savunularak İslam ülkeleri arasındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi yönündeki gayretlerinde yeni Genel Sekreteri destekleyeceğimizi vurgularız. Bu vesileyle müstafi Genel Sekreter Madani'ye Teşkilatın çalışmalarına yaptığı katkılar için teşekkür ederiz.”

Caner Ünver