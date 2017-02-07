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Dışişleri Bakanlığı İsrail Parlamentosunun kararını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosunun, Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı İsrail Parlamentosunun kararını kınadı

07 Şubat 2017 09:30

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosunun, Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4 bin konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiğini kayıt altına alan 23 Aralık 2016 tarihli ve 2334 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen İsrail'in ısrarla sürdürdüğü bu siyaset asla kabul edilemez." 

İlker Turak
 

Etiketler: dışişleri bakanlığı


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