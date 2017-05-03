Dışişleri Bakanlığı Kabil’deki terör saldırısını kınadı!

Dışişleri Bakanlığı, bugün Kabil’de NATO askerlerini taşıyan bir konvoya düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 8 kişinin ölümü, çok sayıda kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını kınadı. Bakanlığın kınama mesajı şöyle:

“Afganistan’ın ve bu kardeş ülkedeki NATO varlığının güvenliğini hedef alan bu menfur terör saldırısında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Afgan hükümeti ile halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu vesileyle, Türkiye’nin dost ve kardeş Afganistan’la dayanışmasını sürdüreceğini bir kez daha vurguluyoruz.”

İlker Turak