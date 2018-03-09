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Dışişleri Bakanlığı Kabil'deki terör saldırısını kınadı !

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de meydana gelen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Kabildeki terör saldırısını kınadı !

09 Mart 2018 18:04

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kabil’de bugün bir anma töreninin gerçekleştirildiği alanda meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda Afgan kardeşimizin bulunduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Ayrıca, Takhar vilayetinde meydana gelen diğer bir saldırı sonucunda şehit düşen Afgan asker ve polislerinin bulunmasından da büyük üzüntü duyulmuştur.
Söz konusu hain terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümeti’ne ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.  

 

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