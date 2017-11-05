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Dışişleri Bakanlığı Kerkük’te meydana gelen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Kerkük şehrinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Kerkükte meydana gelen terör saldırısını kınadı

05 Kasım 2017 20:37

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ın Kerkük şehrinde gerçekleştirilen terör eylemlerinde ilk belirlemelere göre en az 4 Iraklının hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz.

Irak’ın birlik ve beraberliği bakımından kilit konumda bulunan Kerkük’te toplumsal barışı bozmayı hedef alan bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz.
Bu tür tahriklerin Irak Hükümeti’nin ülkenin istikrarlaştırılmasına, toplumsal uzlaşıya ve yeniden imarına dönük çabalarına sekte vuramayacağına kuvvetle inanıyoruz.
Türkiye terörizmle mücadelede Irak’ın yanında yer almaya devam edecektir” denildi. 

Musa Erdoğan
 

 

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