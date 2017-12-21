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Dışişleri Bakanlığı: Kudüs tasarısının kabulünü memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na Kudüs konusunda sunulan karar tasarısının 128 ülkenin desteğiyle kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Kudüs tasarısının kabulünü memnuniyetle karşılıyoruz

21 Aralık 2017 22:42

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kudüs konusunda BM Genel Kurulu’na İİT Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla ülkemiz ve Arap Ligi Dönem Başkanı sıfatıyla Yemen tarafından sunulan karar tasarısının 128 ülkenin desteğiyle kabul edilmesini büyük memnuniyetle karşılıyoruz. ABD’nin etik dışı baskı ve tehditlerine rağmen uluslararası toplum Kudüs konusunda BM kararlarına ve uluslararası hukuka bağlı kaldığını göstermiş, elde edilen bu sonuç ABD Yönetimi’nin talihsiz kararının gayrı hukukiliğini en sarih şekilde ortaya koymuştur. Böylelikle ABD'nin 18 Aralık'ta Güvenlik Konseyi'nde kullandığı veto da geçerliliğini ve anlamını kaybetmiştir” denildi.

BM Güvenlik Konseyi’nde olduğu gibi, uluslararası toplumunun ağırlıklı çoğunluğu insanlık vicdanına sığmayan ABD kararını reddettiğinin vurgulandığı açıklamada, “ABD’nin bu süreçten gereken dersleri çıkarmasını ve önümüzdeki dönemde Kudüs konusunda uluslararası hukuk ve BM parametrelerine uygun bir tutum benimsemesini temenni ediyor, uluslararası toplumun tüm sorumluluk sahibi üyelerini BM Genel Kurulu tarafından alınan bu önemli kararın takipçisi olmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Caner Ünver 

 

 

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