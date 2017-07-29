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Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'yi kınadı!

Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) 28 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Koreyi kınadı!

29 Temmuz 2017 15:23

Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) 28 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir ay içerisinde ikinci defa balistik füze denemesi gerçekleştiren KDHC, BM Güvenlik Konseyi Kararlarını açıkça ihlal etmeyi ve uluslararası yükümlülüklerini gözardı etmeyi sürdürmektedir. KDHC'yi, BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymaya ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmaya çağırıyoruz" denildi.

Etiketler: dışişleri bakanlığı, Kuzey Kore


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