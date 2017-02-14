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Dışişleri Bakanlığı Lahor’daki intihar saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Lahor’da Pencab Eyalet Meclisi önünde gerçekleştirilen intihar saldırısını kınadığını ve terörle mücadelede Pakistan ile dayanışmanın sürdürüleceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Lahordaki intihar saldırısını kınadı

14 Şubat 2017 09:40

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın en kalabalık eyaleti Pencap'ın başkenti Lahor'da meydana gelen intihar saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. 

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Lahor’da 13 Şubat 2017 tarihinde Pencab Eyalet Meclisi önünde yapılan bir gösteri sırasında gerçekleştirilen intihar saldırısında aralarında güvenlik görevlileri ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye’nin, terörle mücadelesinde kardeş Pakistan’la dayanışmasını sürdüreceğini yineliyoruz.”  

İlker Turak

Etiketler: dışişleri bakanlığı, kınama, Lahor, terör


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